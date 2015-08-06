Гривня на межбанке снова укрепилась - до 21,70 за доллар

В четверг, 6 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,50/21,70 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,20/23,63 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3320/0,3380 грн/рубль.

Читайте такжеНБУ ужесточил санкции к банкам за чрезмерную покупку валютыПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,6984 грн/долл., к этому часу было заключено 14 сделок на сумму 19,59 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 5 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,80/21,93.