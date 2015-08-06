В Украине зафиксировали месячную дефляцию впервые с августа 2013 года

Дефляция в Украине в июле 2015 года по сравнению с июнем, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, составила 1%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, дефляция месяц к месяцу зафиксирована впервые с августа 2013 года

В годовом выражении (июль 2015 года к июлю 2014 года) инфляция замедлилась до 55,3% с 57,5%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-июль, потребительские цены в Украине выросли на 39,3%.

Согласно приведенным данным, в июле по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали услуги канализации – на 2,3%, водоснабжение – на 2,1%, мясо и мясопродукты – на 2%, алкогольные напитки на 1,7%, квартплата – на 0,7%, безалкогольные напитки – на 0,6%

В годовом выражении, к июлю 2014 года, больше всего выросли цены на природный газ в 5,5 раза, подсолнечное масло – на 88%, фрукты – на 75%, яйца - на 67%, хлеб и хлебопродукты – на 65,5%, рыбу и продукты из рыбы – на 61%.

Снижение цен в июле к июню зафиксировано на овощи – на 21,6%, фрукты – на 6,1%, обувь – на 5,8%, одежду – на 4,1%,

В годовом выражении снижение цен не зафиксировано ни на одну из групп потребительских товаров и услуг.

Читайте такжеМВФ озвучил прогноз по Украине: к концу года инфляция 46%, курс гривни - 22 за долларКак сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2015 года по сравнению с маем, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, замедлилась до 0,4% с 2,2%, зафиксированных месяцем ранее. В годовом выражении, в июне 2015 года по сравнению с июнем 2014 года, инфляция составила 57,5%.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует на 2015 год падение ВВП на 9,5% при инфляции 48%.