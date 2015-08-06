Гривня на межбанке подорожала сразу на 40 копеек

В четверг, 6 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,30.

Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,9190/23,2380, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3280/0,3330.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,4841 грн/долл., к этому часу было заключено 628 сделок на сумму 475,97 млн долл.

Читайте такжеМВФ выдвинул Нацбанку условия для возможной отмены ограничений на валютном рынкеКак сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине сегодняшних торгов установились на уровне 21,50/21,70.