Глава ГФС решил, что уже победил "большую часть" коррупции в фискальной службе

“Когда нас назначали, и меня лично, 5 мая 2015 года, премьер-министр и министр финансов ставили несколько задач. Основной задачей была борьба с коррупцией. Я считаю, что большую часть организованной коррупции действительно преодолели. Никто в настоящий момент не может сказать, что какая-то схема или локализуется, или крышуется руководством фискальной службы», - сказал Насиров.

Кроме того, он сообщил, что за три месяца работы руководителем фискальной службы было уволено 1386 налоговиков, а назначено 394 новых сотрудника.

“За три месяца мы уволили 1386 работников. Можно посчитать, сколько людей в день мы увольняли”, - сказал он.

В частности, по его словам, были уволены 263 руководителя по налоговому направлению, 75 руководителей налоговой милиции и около 60% руководства таможен.

Читайте такжеЯценюк настаивает на сокращении Фискальной службы вдвоеКак сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил новому руководству Государственной фискальной службы, назначенному 5 мая, сменить всех руководителей региональных органов ГФС.

По словам главы таможни Константина Ликарчука, за последние три месяца с момента назначения руководства Государственной фискальной службы Украины было сменено 50% руководства всех региональных таможен Украины.