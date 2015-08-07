Базовая дефляция в Украине за июль составила 0,1%

Базовая дефляция (отрицательный базовый индекс потребительских цен) в Украине в июле 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,1% против инфляции на 0,4%, зафиксированной в июне.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к июлю 2014 года, базовая инфляция в июле 2015 года замедлилась до 43,8% с 45,1%, зафиксированных месяцем ранее.

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С начала года, к декабрю 2014 года, базовая инфляция в июле составила 28,1%, за январь-июнь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – 41,1%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июле 2015 года по сравнению с июнем, впервые с августа 2013 года зафиксирована дефляция, которая составила 1%. В годовом выражении инфляция в июле замедлилась до 55,3% с 57,5%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, за январь-июль, потребительские цены в Украине выросли на 39,3%.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.