Гривня на межбанке укрепилась уже до 21,15 за доллар

В пятницу, 7 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,05/21,15.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,9990/23,1580, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3280/0,3310.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,1008 грн/долл., к этому часу было заключено 43 сделки на сумму 39,46 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,30.