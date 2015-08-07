Доходы сводного бюджета за 7 месяцев выросли на треть

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом Украины доходы государственного бюджета за указанный период составили 259,4 млрд грн, в местные бюджеты поступило 53,2 млрд грн, поступления в общий фонд госбюджета составили 259,3 млрд грн, что обеспечило выполнение индикативных показателей Министерства финансов на 105,4%.

В разрезе основных платежей в январе-июле 2015 года прирост к соответствующему периоду 2014 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 37,4%, налогу на добавленную стоимость с произведенных на территории Украины товаров (работ, услуг) - на 21,6%, акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 37,4%, рентной плате за пользование недрами - на 58,4%, акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров - в 8,7 раз, части чистой прибыли (дохода) - в 2,9 раза, сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности - на 43%.

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С начала года плательщикам налогов на счета возмещено 33,5 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составило 102,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доходы сводного бюджета за январь-июнь 2015 года составили 263,9 млрд грн, что на 66,2 млрд грн, или на 33,5%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно госбюджету, более трети налоговых поступлений в текущем году должен обеспечить налог на добавленную стоимость – 157,8 млрд грн при объеме запланированного к возмещению НДС 56,1 млрд грн. Общий объем сборов акцизного налога для товаров, произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины, запланирован на уровне 60 млрд грн. Объем экспортных и импортных пошлин составит 31,7 млрд грн.

Неналоговые доходы госбюджета составят порядка 100,5 млрд грн и будут сформированы в первую очередь за счет перечислений Национального банка (65,4 млрд грн), участия государства в управлении предприятий (4,6 млрд грн) и административных платежей (4,1 млрд грн).

Около 1,5 млрд грн должны составить конфискованные средства и средства от реализации имущества, полученного с использованием коррупционных схем.