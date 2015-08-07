СБУ приостановила бюджетное финансирование предприятия Ахметова в Донецке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Служба безопасности Украины приостановила финансирование из Государственного бюджета предприятия, которое находится на временно оккупированных территориях и не прошло процедуру перерегистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам процедур государственных закупок, оно получало средства из госбюджета на сумму более 200 млн грн», - говорится в сообщении.

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Как установила СБУ, подконтрольное Ахметову предприятие фактически продолжало работать в Донецке, получая деньги от государства, что запрещено бюджетным кодексом Украины.

В Государственной казначейской службе финансирование предприятия временно приостановлено с целью недопущения необоснованных бюджетных расходов.