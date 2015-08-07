Группа UniCredit продаст дочерний банк в Украине до конца года - СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление главы наблюдательного совета Bank Austria, объединяющего восточноевропейские активы группы, Виллибальда Чернко.

По информации издания, финучреждение ведет переговоры с потенциальным покупателем в течение длительного времени, и планы по продаже становятся все более конкретными.

«Продажа украинской «дочки» не просто вероятна - это должно произойти в последующие месяцы, до конца 2015 года», - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что данных о цене продажи пока нет, однако уже очевидно, что UniCredit не сможет окупить 1,5 млрд евро инвестиций, потраченных на покупку украинского банка в 2008 году.

Издание напоминает, что Bank Austria намеревался продать украинский банк с начала 2014 года, однако долго не мог найти покупателя.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года в ходе представления нового руководства UniCredit Bank топ-менеджеры банка заявляли, что группа пока не планирует покидать украинский рынок, поскольку видит перспективы у страны и ее банковского сектора.

UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка».

В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank и входит в группу крупнейших финучреждений Украины по объему активов.