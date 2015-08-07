Группа UniCredit продаст дочерний банк в Украине до конца года - СМИ
Международная финансовая группа UniCredit продаст дочерний банк в Украине, входящий в группу крупнейших по активам, - UniCredit Bank до конца года.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление главы наблюдательного совета Bank Austria, объединяющего восточноевропейские активы группы, Виллибальда Чернко.
По информации издания, финучреждение ведет переговоры с потенциальным покупателем в течение длительного времени, и планы по продаже становятся все более конкретными.
«Продажа украинской «дочки» не просто вероятна - это должно произойти в последующие месяцы, до конца 2015 года», - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что данных о цене продажи пока нет, однако уже очевидно, что UniCredit не сможет окупить 1,5 млрд евро инвестиций, потраченных на покупку украинского банка в 2008 году.
Издание напоминает, что Bank Austria намеревался продать украинский банк с начала 2014 года, однако долго не мог найти покупателя.
Как сообщал УНИАН, в июне этого года в ходе представления нового руководства UniCredit Bank топ-менеджеры банка заявляли, что группа пока не планирует покидать украинский рынок, поскольку видит перспективы у страны и ее банковского сектора.
UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка».
В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank и входит в группу крупнейших финучреждений Украины по объему активов.