Эксперимент по передаче 50% сверхдоходов таможен в местные бюджеты должна утвердить ВР - Минфин

Об этом говорится в комментарии Министерства финансов Украины, подготовленном в ответ на обвинения, высказанные в адрес Министерства, в саботаже финансирования проекта реконструкции дороги «Одесса - Рени».

Ранее глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили обвинил Минфин в том, что именно это ведомство не позволяет одесским властям найти ресурсы на реконструкцию дороги. По словам Саакашвили, областная госадминистрация рассчитывала получить деньги за счет перераспределения сверхдоходов таможни. Однако Минфин, якобы, не позволяет этого сделать.

«В июле президент Украины внес в Верховную Раду проект закона №2315, который предлагает ввести в трех регионах Украины - Одесской, Львовской, Волынской области - эксперимент, согласно которому в этих областях будет оставаться 50% перевыполнения планов по сборам на таможне. В настоящее время этот проект закона еще не принят и, соответственно, он не действует, - сообщили в Минфине. - 17 июля он был принят в первом чтении, но в целом Верховная Рада сможет принять этот документ не раньше сентября, когда народные депутаты вернутся из своих отпусков».

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Кроме того, в Минфине подчеркнули, что даже при условии принятия проекта закона в окончательной редакции, Минфин, согласно действующему законодательству, оформит индикативный план доходов таможни, детализацию которого затем проведет Государственная фискальная служба с учетом результатов оперативного мониторинга ситуации на местах.

При этом в Министерстве напомнили, что в июне 2015 года новому руководству ГФС была поставлена задача усилить борьбу с контрабандой на таможне и, таким образом, увеличить поступления в бюджет.

«В частности, в июле ГФС должна была увеличить поступления на 20%. Ожидалось, что благодаря борьбе с контрабандой и увеличению эффективности работы, вместо 17,4 млрд грн, поступления должны были составить 20,9 млрд грн», - отметили в Министерстве.

Как сообщал УНИАН, Минфин рассчитывает представить реформу Государственной фискальной службы уже в ближайшее время, а к сентябрю – презентовать Новый налоговый Кодекс.