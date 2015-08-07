Дефицит бюджета Украины сократился в 11 раз

Государственный бюджет Украины по итогам первого полугодия 2015 года сведен с дефицитом на уровне 2,1 млрд грн после профицита в 5,61 млрд грн за январь-май.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

«Дефицит государственного бюджета за I полугодие 2015 года составил 2,1 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда государственного бюджета – 800 млн грн против запланированного на этот период дефицита в сумме 43,2 млрд грн», - говорится в сообщении.

При этом показатель дефицита госбюджета за первое полугодие почти в 11 раз ниже аналогичного показателя за первое полугодие предыдущего года на уровне 22,7 млрд грн.

Минфин отмечает, что сводный бюджет за I полугодие 2015 года выполнен с временным превышением доходов над расходами или с профицитом в сумме 12,3 млрд грн, в то время как за аналогичный период прошлого года сводный бюджет был выполнен с дефицитом на уровне 20,8 млрд грн.

Доходы госбюджета в январе-июне составили 244,7 млрд грн, что на 68,8 млрд грн, или на 39,1%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. В сопоставимых условиях, без учета поступлений от продажи 3G лицензий, поступления выросли на 60 млрд грн, или на 34,1%.

В сводный бюджет за этот период поступило 298,7 млрд грн доходов, что на 74,1 млрд грн, или на 33%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кассовые расходы госбюджета составили 245,7 млрд грн, что на 24,4%, или на 48,1 млрд грн, больше соответствующего показателя 2014 года.

Расходы сводного бюджета составили 285,2 млрд грн, что на 16,8%, или на 41,0 млрд грн, больше, чем за 6 месяцев 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины по итогам января-мая 2015 года сведен с профицитом в 5,61 млрд грн, что на 2,6 млрд грн, или на 31,6%, меньше профицита за январь-апрель. При этом за аналогичный период прошлого года бюджет был сведен с дефицитом в 12,224 млрд грн.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.

Фактический дефицит госбюджета за 2014 год, включая выпуск ОВГЗ для компенсации разницы в тарифах местным бюджетам на оформление возмещения НДС, составил 78,07 млрд грн, что на 20,7% больше показателя за 2013 год.