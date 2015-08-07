Официальный курс гривни вырос сразу на 40 копеек

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2108.9882 (7 августа – 2148.4096);

100 евро – 2307.4440 (7 августа – 2338.5438);

10 российских рублей – 3.3036 (7 августа – 3.3640).

Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

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После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы – в марте текущего года, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних четырех месяцев.