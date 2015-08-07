НБУ в июле купил на межбанке на $ 88,9 миллионов больше, чем продал
17:09, 07 августа 2015Финансы
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Национальный банк Украины в июле выкупил на межбанковском валютном рынке на 88,9 млн долл. больше, чем продал, сообщается на сайте регулятора.
Нацбанк в июле купил на межбанковском валютном рынке на 88,9 млн долл. больше, чем продал / НБУ
По информации НБУ, в том числе в июле он купил 163,2 млн долл. по курсу 21,00 грн/долл., продал – 74,3 млн долл. по курсу 21,960559 грн/долл.
Как сообщал УНИАН, Нацбанк в июне выкупил на межбанковском валютном рынке на 209,2 млн долл. больше, чем продал.
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Золотовалютные резервы НБУ за июль выросли на 1%, или на 112 млн долл., - до 10,4 млрд долл.
Украина получила второй транш от Международного валютного фонда на 1,7 млрд долл. 5 августа, средства в полном объеме зачислены в резервы НБУ.
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