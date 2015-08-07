Минфин США призвал кредиторов Украины достичь компромисса по реструктуризации долга – СМИ

Об этом говорится в комментарии, подготовленном заместителем министра финансов США Натаном Шитсем для телеканала CNBC.

«Мы настоятельно призываем кредиторов в ближайшие недели достичь договоренностей с руководством Украины, соблюдая три критерия, указанные в программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, – говорится в комментарии. – Сделав это, кредиторы получат возможность быть частью решения, которое соответствует их собственным интересам, а также экономическому и геополитическому положению Украины. Сильная и стабильная Украина важна для всех сторон – украинских граждан, международных партнеров и инвесторов. Мы все победим, если Украина станет богатой и развитой страной».

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По словам Шитса, конфликт на востоке Украины держит в напряжении всю мировую общественность, но он не должен останавливать те усилия, которые предпринимает украинское правительство в части реформ и преодоления экономического кризиса. В этом смысле выделение Киеву второго кредитного транша по программе Международного валютного фонда является признанием реформ, которые уже осуществлены за последние полгода, отметил Шитс.

«Нет сомнений в том, что правительство и народ Украины переживают невероятные вызовы с чувством достоинства и долга. Народ Украины делает все, чтобы распрощаться с прошлым и заложить фундамент стабильного и процветающего будущего страны», - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года.

После трех с половиной месяцев результативными стали только переговоры государственных банков – «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка», которые договорились с владельцами своих еврооблигаций с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 млрд долл. и 1,3 млрд долл. соответственно об отсрочке выплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга.

В июне министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» в конце июля может объявить мораторий на выплаты в случае отсутствия прогресса в переговорах с кредиторами, для чего у Кабинета министров есть полномочия согласно действующему с 17 июня закону. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, а 24 июля Минфинвыплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что кредиторы согласились на списание 5% основной суммы долга по еврооблигациям и Украина предложила провести прямые переговоры в первую неделю августа.

4 августа Министерство финансов Украины направило обновленное предложение Комитету кредиторов по реструктуризации суверенного и гарантированного государством долга, назвав текущую неделю решающей для переговоров. Минфин также предложил встретиться на высшем уровне в Лондоне 6 августа. Однако в ответ Комитет кредиторов назвал новое предложение Украины неприемлемым и усомнился в возможности встречи 6 августа.

По предложению украинского Минфина встреча перенесена на 10-11 августа текущего года.