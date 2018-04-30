Баланс недели: деньги от МВФ, демарш кредиторов и скандалы в Кабмине

Международный валютный фонд на минувшей неделе перечислил Украине второй транш кредита по четырехлетней программе реформирования экономики. На счета Национального банка поступили 1,7 млрд долл. Таким образом, объем золотовалютных резервов вырос до 12 млрд долл. А это, как утверждают эксперты, - весьма неплохо.

Наряду с траншем, МВФ представил обзорный доклад по Украине и перечень дальнейших реформ, которые необходимо нашей стране реализовать к зиме. Специалисты Фонда прогнозируют, что война на востоке, резкая девальвация национальной валюты, высокая инфляция и затяжное падение промышленного производства заметно снизили экономическую активность, внутренний спрос, ослабили позиции банковской системы. В результате, базовый показатель падения ВВП Украины в 2015 году был снижен до «минус» 9%, а инфляции – до 46%.

Также МВФ ухудшил прогноз в отношении гривни. Несмотря на то, что базовым остается курс в 22 грн за доллар по итогам годам, в Фонде не исключают, что по факту гривня упадет до 23,5 грн/доллар.

В то же время, в МВФ подчеркнули, что предпринятые правительством и руководством Национального банка меры по финансовой стабилизации и оздоровлению банковской системы должны сыграть свою роль. В Фонде убеждены, что Украина уже демонстрирует признаки экономического восстановления, а в 2016 году они станут еще заметнее. Нужно лишь не сбавлять темп изменений.

Этот тезис нашел отражение в цифрах Госстата. На минувшей неделе ведомство впервые с августа 2013 года зафиксировало дефляцию в 1% к показателю июня. В годовом выражении рост цен замедлился до 55%.

Чего ждут от Украины?

В перечне реформ от МВФ – преобразования в банковской сфере, налоговая реформа, пенсионные изменения и ряд других новаций. В частности, Фонд настаивает на продолжении диагностики банков и рекапитализации крупнейших финучреждений. «Дальнейшая рекапитализация потребует в общей сложности 9,5% ВВП, - считают в МВФ. – Новую волну диагностики банков, основанную на данных марта 2015 года, нужно продолжить, чтобы уточнить не только необходимые объемы вливаний, но и вероятные объемы потерь из-за продолжающегося конфликта на востоке. В этой связи двадцатка крупнейших банков уже к августу-октябрю 2015 года должна представить планы по рекапитализации».

Структурным маяком для Фонда станет новый Налоговый кодекс, а также старт пенсионной реформы. По расчетам МВФ, Кодекс необходимо подать в парламент уже в сентябре, а пенсионное законодательство – в декабре. Причем основной посыл - с 1 января 2016 года в Украине должны заработать новые налоговые правила, которые предполагают реформу единого социального взноса, снижение рентных ставок для добывающих предприятий при сохранении налога на прибыль, а также наиболее спорную норму – введение НДС для аграриев. До сих пор попытки превратить агропредприятия в плательщиков налога на добавленную стоимость натыкались на самые ожесточенные споры – и в парламенте, и в агросообществе. Наверняка, и на этот раз аграрное «лобби» не поддержит требование МВФ, хотя суть его в том, чтобы налог платили не столько малые хозяйства, сколько крупные агрохолдинги, аккумулирующие основную экспортную выручку страны.

В отношении пенсионной реформы МВФ предлагает сократить дефицит Пенсионного фонда путем постепенного перехода от солидарной системы пенсионного обеспечения к накопительной.

В числе других структурных маяков – реформа госсектора в части обновления менеджмента госпредприятий и принципов управления ими, проведение приватизации госактивов, включая уже определенные к продаже предприятия, а также разработка полномочий Национального антикоррупционного бюро.

Кредиторы снова «против»

Еще одним важным требованием МВФ к Украине на ближайшие месяцы является завершение переговоров с Комитетом кредиторов по реструктуризации части госдолга. На минувшей неделе Украина, предлагающая реструктуризировать в общей сложности 23 млрд долл. при показателе госдолга в 68 млрд долл., передала Комитету кредиторов новое видение разрешения долговой операции и пригласила встретиться в Лондоне на высшем уровне 6 августа.

Детали предложения ни украинская сторона, ни Комитет из соображений конфиденциальности не раскрывали. Однако сразу ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщил, что речь идет о новом объеме так называемой долговой «стрижки» - списании основной суммы долга. Указывалась даже предположительная сумма: 5% от основного объема реструктуризируемого долга. На это кредиторы, в неофициальных беседах, соглашались.

Однако Украина, надо полагать, предложила несколько иную цифру. Потому что 5 августа Bloomberg сообщил: «Комитет не готов к встрече, и считает новое украинское предложение «неприемлемым».

В ответ Минфин заявил, что Украина готова перенести запланированную на 6 августа встречу и провести переговоры с кредиторами 10-11 августа. Однако в случае провала Киев рассматривает возможность применения «альтернативных» механизмов финансирования в рамках своей программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Альтернативные механизмы – объявление моратория на выплаты по обязательствам. Этим законным правом Киев не воспользовался в конце июля, но может воспользоваться в конце сентября, когда подойдет срок очередных платежей.

«Министерство финансов всегда было настроено на достижение договоренности с кредиторами, что позволило бы добиться целей реструктуризации, установленных в программе сотрудничества Украины с МВФ. Украина уже достигла таких договоренностей с держателями долговых обязательств своих государственных банков - «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка», - напомнили в Минфине. И уточнили – следующая неделя будет решающей в переговорном процессе.

В пятницу, 7 августа, Минфин заявил, что глава ведомства Наталия Яресько намерена встретиться с кредиторами 12 августа. Встреча состоится в Сан-Матео (Калифорния, США), где находится офис крупнейшего держателя украинских еврооблигаций – инвестфонда Franklin Templeton.

Кабмин готовит «сани»

Важным для страны вопросом стала и подготовка к зиме. На минувшей неделе в Кабинете министров прошло заседание Антикризисного энергетического штаба, во время которого группа международных экспертов представила план-график подготовки и проведения отопительного сезона, а также развития украинской энергетики на ближайшие пять лет. Отчет специалистов был сразу же утвержден правительством и взят на вооружение как основа энергобаланса страны. Его главные посылы: необходимые запасы угля должны составлять не менее 4-5 млн тонн, газа – 17-19 млрд кубометров. Но главное – все тарифы должны быть понятны, источники энергоресурсов – определены, объемы закупок - законтрактованы и оглашены, а денежные расчеты – предельно прозрачны. Как подчеркивал один из соавторов доклада, старший советник министра энергетики США Билл Брайян, это - не экспертное предложение Украине. «Это - план самой Украины, который она либо реализует, либо нет», - сказал он.

А с этим могут возникнуть проблемы. После выступления иностранных экспертов на трибуну по очереди вышли министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Лейтмотивом их выступлений было отсутствие денег на закупку необходимых объемов топлива. Но если Коболеву было что предложить: в активе украинской стороны «зимний газовый пакет» с Россией и полная поддержка Евросоюза, который при случае готов даже выделить нам кредит на покупку газа, то Демчишин выглядел весьма озабоченно и «бледно».

Вопрос обеспечения украинских теплоэлектростанций углем был и остается не только сложным, а еще и секретным. Даже глава правительства Яценюк, как выяснилось, до сих пор не знает, где, по какой цене и в каких объемах Украина будет закупать уголь. «Вы гарантируете украинцам спокойное прохождение отопительного сезона?» - спрашивал Яценюк у Демчишина. «Да», - отвечал министр. Но тут же называл ряд условий, при которых это «да» возможно, а именно: стабильная работа предприятий частного энергохолдинга ДТЭК и организация поставок угля из всех возможных источников. «Будем завозить из всех источников – и США, и ЮАР, и Австралии, и России», - сказал министр, добавив, что закупать придется много. На текущий момент угля на станциях и складах – порядка 1,5 млн тонн. Это - треть от необходимого.

В ответ глава правительства потребовал незамедлительно подготовить энергобаланс, полную выкладку импорта угля.

А в довершение вместо Демчишина возглавил Координационный центр по обеспечению введения новой модели рынка электроэнергии. При этом межведомственную комиссию по подготовке к осенне-зимнему сезону отдали в управление вице-премьеру Валерию Вощевскому. Вощевский, к слову, не исключил, что одним из итогов подготовки страны к зиме может стать отставка Демчишина. «В свое время президент заявил, что в сентябре-октябре, с началом работы парламента, правительство будет переформатировано. Я думаю, что он имел в виду кадровые вопросы, о которых вы говорите (об отставке Демчишина - УНИАН). Уверен, что это - будет сделано», - сказал Вощевский журналистам.

Министры под «прицелом»

Скандал с Демчишиным оказался не единственным в правительстве на минувшей неделе. Претензии в свой адрес получили также министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и глава Минфина Наталья Яресько.

Главу Мининфраструктуры обвинили в бездействии при организации пунктов пропуска через государственную границу в сторону оккупированного Крыма.

На заседании правительства выступил председатель Херсонской ОГА Андрей Путилов и рассказал, что на пунктах пересечения админграницы нет никаких бытовых условий для граждан Украины. В то же время, на оккупированной территории условия для путешествующих значительно лучше.

Эту же мысль развил и глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко, заявивший, что поручений правительства по обустройству границы было множество, однако именно Министерство инфраструктуры не выполняет свою часть работы.

Министр попытался возразить и главе Херсонской ОГА, и руководителю Госпогранведомства, но его остановил премьер.

«Меня интересует туалет на пункте пропуска, чтобы были тенты, чтобы была вода, и кто за это отвечает. Хлопцы, вы рассказываете о великих делах... Сядьте в машину, господин министр, (инфраструктуры — УНИАН) вы, генерал Назаренко (председатель Госпогранслужбы — УНИАН), председатель ОГА поезжайте туда и разберитесь, что нужно сделать, какие нужны деньги», - сказал Яценюк.

На минувшей неделе дал о себе знать «губернатор всея Украины» Михеил Саакашвили.

Он нашел стране очередного врага. На этот раз им стало Министерство финансов во главе с Натальей Яресько. Оказывается, ее вина в том, что Минфин повысил план финансовых поступлений от Одесской таможни в августе – до 1,5 млрд грн с 1,4 млрд грн в июле. А это, по мнению Саакашвили, - «ставит крест» на проекте реконструкции дороги Одесса-Рени.

Связь дорожных работ с региональной таможней следующая. В июне Кабмин в качестве эксперимента принял решение направлять в бюджет Одесской области половину доходов, которые таможенники получат сверх финансового плана. С одной стороны, по задумке правительства, такой шаг должен был мотивировать таможенников работать прозрачно и с большей отдачей. С другой, он позволил бы правительству выполнить еще один маяк от МВФ и довести доходы бюджета от налоговых и таможенных поступлений до 40% по итогам года. Иными словами, первичен был все-таки фискальный эффект, а отнюдь не инфраструктурный. Более того, финансирование реконструкции дороги Одесса–Рени за счет «таможенных» денег с самого начала называлось в качестве примера применения средств. Но глава Одесской ОГА представил ситуацию по-своему.

Минфин на заявление Саакашвили отреагировал быстро и напомнил, что решение привлечь таможню к наполнению бюджета регионов оформлено в виде законопроекта и проголосовано только в первом чтении. Второго чтения можно ждать только в сентябре. «Даже при условии принятия проекта закона в окончательной редакции Минфин, согласно действующему законодательству, оформит индикативный план доходов таможни, детализацию которого затем проведет Государственная фискальная служба с учетом результатов оперативного мониторинга ситуации на местах», - отметили в министерстве. А заодно подчеркнули: новому руководству ГФС была поставлена задача усилить борьбу с контрабандой на таможне и, таким образом, увеличить поступления в бюджет.

«В частности, в июле ГФС должна была увеличить поступления на 20%. Ожидалось, что благодаря борьбе с контрабандой и увеличению эффективности работы, вместо 17,4 млрд грн поступления должны были составить 20,9 млрд грн», - пояснили ситуацию в министерстве.

На следующей неделе Минфин также будет одним из основных ньюзмейкеров. Итоги очередного раунда переговоров с кредиторами наряду с угольными разбирательствами сохранят лидерство в топ-темах информационных лент.

Олеся Сафронова (УНИАН)