Выкупить украинское подразделение UniCredit может российская "Альфа-Групп"

Об этом сообщается в пресс-релизе UniCredit.

Потенциальным покупателем является компания из Люксембурга ABH Holdings SA, которая входит в российскую "Альфа-Групп".

В соответствующем меморандуме о взаимопонимании подразумевается возможность обмена на миноритарный пакет акций в ABHH.

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Ранее УНИАН сообщал, что Международная финансовая группа UniCredit продаст дочерний банк в Украине, входящий в группу крупнейших по активам, - UniCredit Bank до конца года.