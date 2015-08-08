Выкупить украинское подразделение UniCredit может российская "Альфа-Групп"
01:52, 08 августа 2015Финансы
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Международная финансовая группа UniCredit начала эксклюзивные 3-месячные переговоры о возможной продаже своего украинского подразделения.
Возможным покупателем является BH Holdings / business.ua
Об этом сообщается в пресс-релизе UniCredit.
Потенциальным покупателем является компания из Люксембурга ABH Holdings SA, которая входит в российскую "Альфа-Групп".
В соответствующем меморандуме о взаимопонимании подразумевается возможность обмена на миноритарный пакет акций в ABHH.
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Ранее УНИАН сообщал, что Международная финансовая группа UniCredit продаст дочерний банк в Украине, входящий в группу крупнейших по активам, - UniCredit Bank до конца года.
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