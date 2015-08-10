Фонд гарантирования завершил массовые выплаты вкладчикам банка "Надра"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил массовые выплаты вкладчикам ликвидируемого банка «Надра», которые проводились с 12 июня по 23 июля 2015 года через отделения «Райффайзен банка Аваль».

По информации на сайте фонда, в дальнейшем выплаты вкладчикам будут проводиться по результатам рассмотрения их индивидуальных письменных обращений в фонд.

При этом фонд сообщил, что вкладчики, разместившие свои средства на депозитах банка «Надра» по акции «Спекотна пора», которая длилась с 1 июля 2014 года, будут получать свои средства через банки-агенты, о которых фонд сообщит дополнительно.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 4 июня принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Надра» по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц.

С 6 февраля в банке работала временная администрация фонда на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Фонд начал выплаты вкладчикам банка «Надра» через учреждения восьми банков, включая «Укргазбанк», «Укрсоцбанк», «ПриватБанк», «Кредит Днепр», «ПУМБ», «Михайловский», «Диамантбанк», «Восток», с 21 апреля.

Читайте такжеЗамдиректора Фонда гарантирования: Продажу активов банков тормозят их собственники С 30 мая фонд приостановил выплаты для завершения формирования перечня вкладчиков, имеющих право на возмещение в период ликвидации банка.

С 12 июня фонд возобновил выплаты через отделения «Райффайзен банка Аваль».

Банк «Надра» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка является структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).

В 2014 году банк получил 1,041 млрд грн убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью 2,374 млн грн.