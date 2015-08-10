Гривня на межбанке опустилась до 21,45 за доллар

В понедельник, 10 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,27/21,45.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,3180/23,5150, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3290/0,3320.

Читайте такжеНБУ в июле купил на межбанке на $ 88,9 миллионов больше, чем продалПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,4315 грн/долл., к этому часу было заключено 18 сделок на сумму 6,61 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,05/21,15.