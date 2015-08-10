Кабмин допускает рост ВВП Украины в 2016 году на 2% и инфляцию в 12%

Кабинет министров Украины рассматривает два сценария развития экономической ситуации в Украине и прогнозирует по оптимистическому сценарию рост экономики страны по итогам 2016 года на 2%, по пессимистическому – падение на 0,3%.

Об этом говорится в постановлении правительства №558, опубликованном на веб-портале.

При этом уровень инфляции (декабрь к декабрю) по оптимистическому сценарию составит 12%, по пессимистическому – 14,7%.

Читайте такжеМаяки от МВФ: куда движется экономика Украины Фонд заработной платы в 2016 году оценивается по оптимистическому сценарию в 589,1 млрд грн, по пессимистическому – 579,1 млрд грн при номинальной зарплате в 4857 грн и 4821 грн соответственно.

Уровень безработицы по оптимистическому сценарию в 2016 году прогнозируется на уровне 10,4%, по пессимистическому - 10,8%.