В Украине задолженность по зарплате достигла 2 миллиардов гривень

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Павла Розенко.

«На сегодня по Украине задолженность по заработной плате достигла отметки 2 млрд грн. Это ненормальный процесс, когда нарушается основное социальное право украинца. Безусловно, есть негативные процессы, связанные с ситуацией на востоке Украины, где предприятия, к сожалению, объективно не могут рассчитываться со своими работниками. Но есть и другая составляющая – недобросовестность работодателей, которые, прикрываясь военными действиями, нарушают права граждан», - говорится в сообщении.

Еще одной причиной высокой задолженности по заработной плате, по словам министра, являлся действовавший до 1 июля этого года мораторий на проверки бизнеса со стороны государственных органов.

«Но Верховная Рада Украины этот мораторий не продлила, и с 1 июля он отменен. Министерство социальной политики сейчас займет абсолютно жесткую позицию – мы объявляем войну недобросовестным работодателям, которые нарушают конституционные права граждан», - цитирует Розенко пресс-служба.

Министр также подчеркнул, что за нарушение законодательства в сфере оплаты труда предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

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Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в июне выросла по сравнению с маем на 5,8% и на 1 июля составляла 1,9 млрд грн. По сравнению с началом года долги по зарплате выросли на 45,1%. Порядка 1,44 млрд грн, или 75% от объема задолженности составляют долги экономически активных предприятий. В региональном разрезе наибольшие объемы задолженности сформированы в Донецкой (423 млн грн), Луганской (451 млн грн), Харьковской (162 млн грн) и Киевской (122 млн грн) областях.