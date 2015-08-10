Два сценария для экономики Украины от Кабмина: с 2017 года только рост

Кабинет министров Украины рассматривает два сценария развития экономической ситуации в Украине и прогнозирует рост экономики страны в 2017-2019 годах по оптимистическому сценарию на 3,5-4%, по пессимистическому – на 1-3%.

Об этом говорится в постановлении правительства №558, опубликованном на веб-портале.

В частности, по оптимистическому сценарию рост экономики составит в 2017 году 3,5%, а в 2018 и 2019 – 4%. По пессимистическому сценарию – в 2017 году рост составит 1%, в 2018 и 2019 – 3%.

Ранее Кабмин спрогнозировал по оптимистическому сценарию рост экономики страны по итогам 2016 года на 2%, по пессимистическому – падение на 0,3%.

Как сообщал УНИАН, в начале текущего года Кабмин рассматривал три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускал по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. По прогнозам международных финансовых организаций, падение экономики Украины в 2015 году составит порядка 9%.