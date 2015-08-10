В Украине появился фискальный бизнес-омбудсмен

Об этом в ходе брифинга в Киеве сообщил глава ГФС Роман Насиров.

«ГФС вводит институт уполномоченного по вопросам предпринимательства. Это будет еще один инструмент общения с бизнесом, - отметил Насиров. – На эту должность назначен Тарас Качка».

При этом Насиров подчеркнул, что деятельность уполномоченного не будет создавать конкуренцию уже существующему офису бизнес-омбудсмена, созданному по решению правительства и начавшему работу в мае текущего года.

«Работу бизнес-омбудсмена мы никак не будем дублировать. У нас есть вопросы, которые мы решаем с налогоплательщиками, предпринимателями и бизнесом. При этом есть ведь не только жалобы, но есть еще конструктивные предложения – новых сервисов, новых способов. Вопросов много – от возврата НДС и переплаты налога на прибыль до тех инициатив, которые подаются ассоциациями, отдельными бизнесменами», - сказал Насиров. При этом он отметил, что наверняка работа офиса уполномоченного при ГФС вольется в работу офиса бизнес-омбудсмена.

Как сообщал УНИАН, в мае в Украине начал работу офис и Совет бизнес-омбудсмена, призванный принимать и рассматривать жалобы бизнеса, работающего в Украине, на действия власти и работу государственных компаний.

Идея открытия в Украине офиса бизнес-омбудсмена, как представителя интересов бизнеса в органах власти, была озвучена весной 2014 года. К декабрю 2014 года был сформирован предварительный набор функций, которыми планировали наделить бизнес-омбудсмена, а также набор требований к кандидатуре бизнес-омбудсмена. 22 декабря 2014 года на эту должность был назначен литовец Альгирдас Шемета, ранее занимавший пост еврокомиссара.