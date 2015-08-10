Официальный курс российского рубля упал до пятимесячного минимума

​Новая рабочая неделя началась падением курса российского рубля. По итогам утренних торгов на Московской бирже официальный курс евро впервые более чем за пять месяцев превысил 70 руб. — с 11 августа 2015 года он установлен ЦБ на уровне 70,754 руб., что на 94,51 коп. выше предыдущего показателя.

В последний раз выше 70 руб. официальный курс евро поднимался 26 февраля, пишет РБК.

Одновременно с этим официальный курс доллара вырос на 65,78 коп. и впервые с 14 февраля 2015 года поднялся выше 64 руб. С 11 августа курс доллара определен ЦБ в 64,4977 руб.

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара достиг отметки в 64,689 руб., что на 64,4 коп. выше уровня закрытия пятничных торгов. Курс евро поднимался сегодня до 70,95 руб., что на 78,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Аналитики связывают снижение курса рубля с низким уровнем цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2015 года колеблется в районе $49 за барр.

К 13:10 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 64,278 руб., евро — 70,342 руб.