Путин похвалил российский Центробанк за доллар по 64 рубля

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной заявил, что регулятор проделал "большую работу по стабилизации рубля и его укреплению", передает Русская служба ВВС.

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"Центральный банк многое делает для укрепления национальной валюты, во всяком случае для того, чтобы она чувствовала себя стабильно, чтобы так же стабильно чувствовала себя наша финансовая система в целом. Вижу, как настойчиво вы идете по этому пути", - сказал Путин.

Ранее в понедельник ЦБ впервые с февраля установил официальный курс евро на следующий день на уровне выше 70 рублей (70,75), а курс доллара - впервые за последние пять месяцев выше 64 рублей (64,49).