Украинцам обещают инфляцию ниже 10% с 2017 года

Об этом говорится в постановлении правительства №558, опубликованном на веб-портале.

В частности, по прогнозам правительства, инфляция в 2017 году (декабрь к декабрю) составит по оптимистическим оценкам 8,1%, по пессимистическим – 10,3%. В 2018 году: по оптимистическому сценарию инфляция составит 5,5%, по пессимистическому – 7,6%. В 2019 году показатели составят соответственно 5,2% и 5,8%.

Также Кабмин спрогнозировал уровень инфляции (декабрь к декабрю) по итогам 2016 года по оптимистическому сценарию - 12%, по пессимистическому – 14,7%.

При этом, по оценкам правительства, прибыль предприятий в 2017-м году по оптимистическим оценкам составит 538,2 млрд грн, по пессимистическим – 457,3 млрд грн, в 2018-м году – 626,8 млрд грн по оптимистическим оценкам и 556,6 млрд грн – по пессимистическим. В 2019-м году прогноз прибыли предприятий составляет 707,5 млрд грн и 630,9 млрд грн в зависимости от оценки.

Фонд оплаты труда по оптимистическим оценкам в 2017 году составит 662,1 млрд грн, в 2018-м – 731,7 млрд грн, в 2019-м – 795,7 млрд грн. По пессимистическим оценкам этот показатель составит 648,1 млрд грн, 710 млрд грн и 769,4 млрд грн в период с 2017 по 2019 годы.

Средняя зарплата в 2017-2019 годах вырастет в среднем на 1300 грн по оптимистическим оценкам – от 5563 грн в 2017 году до 6867 грн в 2019-м. По пессимистическим оценкам этот показатель составит 5469 грн в 2017 году и 6713 грн в 2019-м.

Уровень безработицы в период с 2017 по 2019 году по оптимистическим оценкам составит от 9,2% в 2017 году до 7,7% в 2019-м. По оптимистическим оценкам – от 10,2% до 9%.

Ранее Кабинет министров Украины спрогнозировал рост экономики страны в 2017-2019 годах по оптимистическому сценарию на 3,5-4%, по пессимистическому – на 1-3%.

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В начале текущего года Кабмин рассматривал три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускал по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. По прогнозам международных финансовых организаций, падение экономики Украины в 2015 году составит порядка 9%.