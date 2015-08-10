В России ускорилось падение экономики

Снижение ВВП РФ, по предварительной оценке, во втором квартале ускорилось до 4,6% в годовом выражении с 2,2% в первом, сообщил в понедельник Росстат, пишет Прайм.

"Росстат осуществил предварительную оценку, на основе имеющейся информации, динамики валового внутреннего продукта во втором квартале 2015 года. Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2015 года относительно соответствующего периода 2014 года, по предварительной оценке, составил 95,4%", - говорится в сообщении Росстата.

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Таким образом, снижение ВВП во втором квартале оказалось больше предварительного прогноза Минэкономразвития, составлявшего 4,4%. Как говорил в конце июля глава МЭР Алексей Улюкаев, в первом полугодии министерство прогнозирует спад ВВП РФ на 3,4%.

Официальный прогноз Минэкономразвития России на текущий год исходит из спада ВВП на 2,8%, однако Улюкаев не исключает, что падение может быть чуть меньше - 2,5%. Министр ожидает окончания рецессии в РФ с конца третьего квартала текущего года и начала роста в четвертом квартале.