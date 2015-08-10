Нацбанк не располагает документами о финансировании "Финбанком" террористов

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос УНИАН.

"Сейчас документально подтвержденные сведения о причастности "Финбанка" к финансированию террористических группировок, о чем, в частности отмечено в публичном заявлении народного депутата Юрия Березы, в Национальном банке отсутствуют", - говорится в сообщении.

Также регулятор заверил, что в случае получения документов, свидетельствующих о противоправной деятельности "Финбанка", НБУ рассмотрит вопрос о проведении внеплановой проверки банка, по результатам которой возможно применение к банку адекватных мер воздействия в случае выявления нарушений в сфере финансового мониторинга или осуществления рисковой деятельности.

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Как сообщал УНИАН, согласно публичному заявлению народного депутата Украины, почетного командира полка "Днепр-1" Юрия Березы, по итогам расследования внутренней службы безопасности полка установлено, что входящий в группу средних финучреждений по активам "Финбанк" (г. Одесса) бизнесмена Александра Грановского связан с лидером воюющей на стороне так называемой "ДНР" террористической группировки "Оплот" Евгением Жилиным и продолжает финансирование этой группировки в настоящее время.

В конце марта этого года Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Харьковской области выявила и ликвидировала канал финансирования террористических организаций так называемых "ДНР" и "ЛНР", организованный лидером "Оплота" Евгением Жилиным. Сообщники Жилина были задержаны при попытке перемещения денег через государственную границу Украины в РФ, сам Жилин объявлен в розыск, следствие продолжается.

Национальный банк Украины 20 мая оштрафовал акционера одесского "Финбанка" Александра Грановского, который в октябре 2014 года заключил непубличное соглашение с бывшим контролером банка Борисом Кауфманом и получил контроль в размере 80% капитала банка без получения на это согласия регулятора.

В начале июня банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, что Грановский приобрел контрольный пакет акций "Финбанка", в результате чего его доля в капитале банка выросла до 73%.

"Финбанк" (г. Одесса) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу средних финучреждений. В конце прошлого года банк заявил о закрытии всех отделений, кроме Одесского.