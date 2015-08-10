В Генпрокуратуре рассказали, сколько миллионов "семьи" Януковича заблокировано в ЕС

Генеральная прокуратура Украины продолжает привлекать международные организации к поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных чиновников.

Главное следственное управление ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовных процессах в отношении ряда бывших высокопоставленных чиновников и приближенных к ним лиц.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, пишет Тиждень.uа.

В частности, в сообщении говорится, что в марте и апреле 2014 года по обращению ГПУ Евросоюз применил к этим лицам ограничительные санкции.

По результатам введенных санкций по состоянию на октябрь 2014 года и на это время заблокированы средства таких лиц:

Николая Азарова в сумме $0,5 млн (Лихтенштейн);

Юрия Иванющенко в сумме $258 тыс. (Кипр), $30,82 млн, 1,8 млн швейцарских франков (Латвия), 72 млн швейцарских франков (Швейцария);

Александра Клименко в сумме $26,5 млн (Лихтенштейн);

Андрея Клюева в сумме 315 тыс. евро (Австрия), $9 тыс. (Австрия), 13 млн швейцарских франков (Швейцария);

Сергея Клюева в сумме 451 тыс. евро (Австрия), 13 млн швейцарских франков (Швейцария), 675 тыс. евро (Великобритания);

Сергея Курченко в сумме $1,5 тыс. (Латвия), $40 тыс. и 775 евро (Кипр), 0,2 млн швейцарских франков (Швейцария), активы в сумме 235 тыс. евро (Австрия);

Александра Януковича (активы компании «Мако») в сумме 2,5 млн швейцарских франков (Швейцария);

Сергея Арбузова в сумме $49,5 млн (Латвия).

Кроме того, во время досудебного расследования уголовных производств по запросам ГПУ наложен арест на счета Юрия Иванющенко в сумме 1,8 млн швейцарских франков и $30,82 млн, а также Сергея Арбузова на сумму свыше $33,5 млн.

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«Следователями принимаются предусмотренные законодательством меры по наложению ареста на другие заблокированные средства путем направления международных правовых поручений. Кроме этого, продолжается работа с привлечением международных организаций по отысканию и блокированию активов бывших высокопоставленных чиновников», – говорится в сообщении ГПУ.

Также в ГПУ сообщили, что арест с заграничных счетов вышеуказанных лиц в течение последнего года не снимался.