Гривневые депозиты снова "уходят" из банков

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, отток депозитов в иностранной валюте в июле ускорился до 3,6% с 1,4% месяцем ранее, а их остаток на 1 августа составил 15,1 млрд долл.

Динамика депозитов с начала года также остаётся отрицательной, в том числе объем гривневых депозитов в январе-июле снизился на 2,9%, валютных – на 22,2%.

Остатки по гривневым кредитам снизились на 0,7% в июле и на 10,6% с начала года – до 485,2 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам в июле сократились на 0,8%, с начала года – на 13,9%, до 25,8 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках в июне вырос на 3,8% - до 359,4 млрд грн, при этом рост был зафиксирован третий месяц подряд. Тенденция сокращения депозитов в валюте в июне замедлилась, а их объем сократился на 1,4% – до 15,6 млрд долл.

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В 2014 года объем депозитов снизился на 13,7% в национальной валюте – до 364,5 млрд грн и на 37,2% в иностранной валюте – до 19,4 млрд долл.