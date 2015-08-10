Нацбанк после укрепления накануне снова опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2126.2951 (10 августа – 2108.9882)

100 EUR – 2330.4194 (10 августа – 2307.4440)

10 RUR – 3.2967 (10 августа – 3.3036)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,30/21,45 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,3420/23,5040 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3320/0,3340 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,2630 грн/долл., к этому часу было заключено 478 сделок на сумму 310,48 млн долл.