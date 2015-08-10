СМИ: Ципрас хочет отменить депутатские льготы и урезать зарплаты министрам

"Политическая система должна реагировать на настроения общества", - сказал премьер-министр страны Алексис Ципрас, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Премьер также отметил, что соответствующий законопроект будет принят для "устранения налоговых льгот депутатов и рационализации зарплат министров, руководителей государственных организаций и независимых органов". По его словам, эта политическая инициатива будет иметь не только экономический эффект, но и символическое значение.

По информации греческого информагентства ANA, у законодателей больше не будет 25-процентной льготы при налогообложении заработной платы, также отменят льготы относительно налогообложения доходов за участие в работе парламентских комитетов. Зарплаты министров, младших министров и других высокопоставленных чиновников планируют сократить на 15%.

Как сообщал УНИАН, Греция и ее международные кредиторы близки к заключению соглашения относительно третьей программы финансовой помощи.