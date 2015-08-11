Власти Китая снизили курс юаня до рекордного уровня из-за экономического негатива

Власти Китая на фоне слабых экономических показателей решились на девальвацию национальной валюты на 1,9%, передает Reuters со ссылкой на сообщение Народного банка Китая.

Bloomberg назвал это снижение "рекордным" однодневным с момента унификации в КНР в 1994 году официального и рыночного обменного курсов.

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В июле экспорт из Китая сократился на 8,3% из-за снижения спроса в Европе, США и Японии - ключевых партнеров страны. Кроме того, импорт снизился на 8,1%, а внешнеторговый дефицит составил $43 млрд.

Регулятор установил так называемый «средний обменный курс» юаня к доллару на уровне 6,2298 против 6,1162 в понедельник, 10 августа.