Вступили в силу новые санкции США против России (список)

Таким образом, санкции вступили в силу. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

В расширенный санкционный список вошли:

— 7 физических лиц и 6 компаний, которые уклонялись от введенных санкций (в т.ч. связанных с Г.Тимченком, Б.Ротенбергом и концерном "Калашников");

— 2 российские компании, которые вовлечены в военно-промышленный комплекс РФ;

— 4 бывших украинских чиновника и их сторонники, которые причастны к похищению государственных активов и злоупотреблениям на госслужбе;

— аффилированная с Александром Януковичем (старший сын четвертого президента Украины Виктора Януковича) компания - ЗАО "МАКО Холдинг";

— 5 операторов крымских портов и 1 крымский оператор паромных перевозок;

— 35 компаний, которые контролируются ранее внесенными в перечень санкций лицами, а также те, более 50% капитала которых контролируют российские "Внешэкономбанк" и "Роснефть".

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"Путем расширения перечня санкций в отношении отдельных украинских чиновников времен преступного режима Януковича и лиц, причастных к незаконной аннексии Крыма, Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность ранее введенным санкциям и демонстрируют единство международной коалиции против российской агрессии на территории Украины. США подтверждают готовность внимательно отслеживать, предотвращать и оперативно ликвидировать все возможные схемы уклонения санкций (в т.ч. попытки обойти систему SWIFT при осуществлении операций с компаниями, расположенными на территории Крыма)", — говорится в документе.

По словам Чалого, одной из целей расширения санкционного списка является согласование существующих ограничений с другими членами международной коалиции стран.

Штаты ввели в отношении России уже несколько пакетов экономических санкций в отношении целых секторов российской экономики, а также санкции в отношении отдельных лиц и предприятий, из-за оккупации Россией украинского Крыма и заявления о его аннексии, а также из-за агрессии России на востоке Украины.