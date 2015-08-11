"Укргазпромбанк" продан арабской компании Primestar Energy FZE

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 августа продал неплатежеспособный «Укргазпромбанк» арабской компании Primestar Energy FZE, сообщается на сайте фонда.

Читайте такжеАнтимонопольный комитет разрешил арабской компании купить акции "Укргазпромбанка"По информации фонда, продажа проведена в целом, включая обязательства перед вкладчиками и кредиторами.

Договор предусматривает обязанность инвестора привести деятельность «Укргазпромбанка» в соответствие с требованиями законодательства. В частности, показатели платежеспособности и ликвидности банка должны быть восстановлены в течение 30 дней, а завершение процедуры капитализации банка - подтверждено инспекционной проверкой Национального банка Украины. Для контроля за этим процессом Фонд гарантирования назначил в банк своего куратора Викторию Степанец.

Также сообщается, что все вкладчики «Укргазпромбанка», включая юридических лиц и физлиц, владеющих вкладами свыше 200 тыс. грн, смогут вернуть свои вклады в установленные договорами сроки, но не ранее приведения деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства.

Помимо этого, фонд отмечает, что благодаря проведенной продаже он не будет расходовать средства для выплаты возмещения вкладчикам банка, пополнит свои ресурсы за счет поступлений от продажи акций, а также уже получил от инвестора возмещение расходов на осуществление временной администрации.

Фонд подчеркивает, что заключение подобного соглашения с иностранным инвестором стало вторым в течение одного месяца, что подтверждает его прогнозы о начале процесса восстановления банковской системы Украины и экономики в целом.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 апреля ввел временную администрацию в «Укргазпромбанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным. 9 июля Фонд гарантирования продлил временную администрацию в «Укргазпромбанке» до 7 августа включительно.

«Укргазпромбанк» работал на рынке Украины с 27 марта 1996 года и входил в группу небольших финучреждений. Один из основных владельцев банка львовский бизнесмен Иван Дияк - в прошлом народный депутат Украины и советник президента Виктора Ющенко, а также бывший советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

22 июля Антимонопольный комитет Украины разрешил арабской компании Primestar Energy FZE приобрести более 50% акций неплатежеспособного «Укргазпромбанка». Компании группы Primestar специализируются на управлении корпоративными правами, а также сырьевых материалах для гидроэлектрической, газовой промышленности и электропромышленности во всем мире, включая торговлю углем, сырой нефтью, сталью, сырьевыми материалами для электростанций.