Российский рубль возобновил падение

На открытии торгов 11 августа на Московской бирже курс рубля снижается по отношению к доллару и евро.

Так, курс доллара укрепился на 41 коп., до 63,22 руб., курс евро вырос на 45 коп., до 69,68 руб.

Читайте такжеВ России ускорилось падение экономикиСнижение рубля связано с очередным падением цен на нефть, что произошло на фоне новостей из Китая. Центробанк КНР 11 августа провел 2-процентную девальвацию юаня, пытаясь стимулировать рост экономики, замедлившийся до минимального за десятилетия темпа. Одномоментное снижение курса китайской нацвалюты стало "рекордным" с момента унификации в КНР в 1994 году официального и рыночного обменного курсов. После девальвации курс юаня упал почти до трехлетнего минимума.