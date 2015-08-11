ГФС проведет расследование по зарплатам "в конвертах" в Мининфраструктуры – Насиров

Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре заявил глава ГФС Роман Насиров, передает РБК.

«…Не буду говорить о том, что слышу это впервые. Я думаю, что это важная информация. Нам нужно ее проверить, если мы обнаружим такие факты, то это будет частично наш вопрос, частично других правоохранительных органов», - подчеркнул глава ДФС.

По его словам, в случае подтверждения фактов, на вопрос нужно смотреть глубже, чтобы разобраться – как такое возможно на госпредприятиях.

«…Если заработная плата или доплата в конверте, то это преступление. Будем расследовать этот вопрос, и если обнаружим такие факты, будем наказывать руководство. И нужно будет глубже смотреть, особенно на государственных предприятиях – как такое возможно», - говорит Роман Насиров.

Напомним, политический обозреватель Дмитрий Тузов заявил о том, что руководителям Мининфраструктуры и МинАПК ежемесячно доплачивают "надбавки" к зарплатам. Речь идет о суммах от 3 до 50 тысяч долларов. По данным эксперта, "систему поощрения" организовал советник Администрации Порошенко Михаил Бейлин, курирующий кадровые вопросы в обоих ведомствах.

В то же время министр юстиции Павел Петренко заявил, что нелегальная выплата надбавок является незаконной. Глава ведомства выразил надежду, что правоохранительные органы должным образом отреагируют на факты, которые приводятся представителями СМИ, относительно существующей в ряде министерств неофициальной системы материального поощрения сотрудников.