У Гонтаревой назначили главного инспектора по банкам

Департамент инспектирования банков Национального банка Украины с 11 августа возглавила Татьяна Лебединец, которая до назначения в НБУ занимала должность заместителя председателя правления государственного «Укргазбанка».

Как сообщается на сайте НБУ, Лебединец имеет 18-летний опыт работы в банковской системе, в том числе на руководящих должностях в подразделениях аудита в банках «Австрия Кредитанштальт Украина», «Райффайзен Банк Аваль», «Правэкс Банк».

Нацбанк сообщает, что в обязанности Лебединец будет входить организация, координация и контроль инспекционных проверок банков, разработка и совершенствование методической базы инспекционных проверок банков, а также подготовка информации о фактах, которые могут содержать признаки нарушений, и ее предоставление в правоохранительные органы.

Комментируя назначение, первый замглавы НБУ Александр Писарук отметил, что поиск кандидата на эту должность длился довольно долго. «Мы искали профессионала с системным мышлением, способного выступить агентом изменений и предложить современные подходы к результативному осуществлению инспекционных проверок банков. Сейчас мы приветствуем в должности руководителя Департамента инспектирования банков Татьяну Лебединец и уверены, что ее опыт, знания и свежие идеи помогут повысить эффективность этого важного направления работы банковского регулятора», - приводятся в сообщении слова Писарука.

Как сообщал УНИАН, Департамент банковского надзора Национального банка Украины с 10 июня возглавила Екатерина Рожкова, которая с 2013 года занимала пост замглавы правления «Платинум Банка», в том числе с 2014 года до назначения в НБУ исполняла обязанности главы правления.

НБУ приступил к внутренней реорганизации с 1 декабря прошлого года. Глава НБУ анонсировала «драматические» кадровые перестановки в Нацбанке, поскольку многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка.