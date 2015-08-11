Гривня на межбанке опустилась до 21,65 за доллар

Во вторник, 11 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,45/21,65 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,6440/23,8640 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3370/0,3400 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 21,3609 грн/долл., к этому часу было заключено 230 сделок на сумму 96,29 млн долл.