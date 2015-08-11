Капитал украинских банков шестой месяц подряд остается ниже установленного минимума

Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала банковской системы Украины в июле снизился на 1 п.п. – до 8,03%, при этом значение показателя шестой месяц подряд остается ниже установленного Национальным банком минимально допустимого показателя этого норматива (10%).

Об этом свидетельствуют значения экономических нормативов по системе украинских банков на 1 августа, опубликованные на сайте регулятора.

По информации НБУ, регулятивный капитал банковской системы в июле снизился на 11,675 млрд грн, или на 10,7%, – до 97,783 млрд грн.

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента в июле снизился на 0,19 п.п. – до 23,08% и остается близким к установленному НБУ значению предельно допустимого максимального значению на уровне 25%.

Также около предельного максимума находится значение норматива больших кредитных рисков, который не должен превышать 8-кратный размер регулятивного капитала банка. В июле значение данного норматива выросло на 101,89 п.п. – до 675,06%.

Помимо этого, близко к предельному максимуму находится значение введенного в июне этого года норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами, который должен составлять не более 25%. В июле значение данного норматива выросло на 2,86 п.п. – до 20,26%.

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Как сообщал УНИАН, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала банковской системы Украины в феврале этого года преодолел установленное НБУ минимально допустимое значение в 10%, снизившись до 7,37% на 1 марта.

До этой даты НБУ обязал банки провести оценку по всем активным банковским операциям и сформировать резервы в полном объеме, одновременно освободив банки от мер воздействия за нарушение ряда нормативов и обязав финучреждения поэтапно устранить эти нарушения.

В частности, украинские банки должны устранить проблему отрицательного значения капитала по результатам повторного стресс-тестирования в рамках программы с Международным валютным фондом до конца ноября 2015 года по первым 10 банкам, до конца января 2016 года – по следующим десяти.

НБУ начал повторное стресс-тестирование 20 действующих банков из группы крупнейших по активам, в том числе диагностическое обследование первых 10 банков, с 20 апреля, следующих 10 банков - с 1 июня. По словам первого замглавы НБУ Александра Писарука, докапитализация банков по результатам диагностики будет проводиться в рамках предварительно разработанных банками планов, согласованных с НБУ.