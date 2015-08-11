Госфинмониторинг заблокировал более 2 миллиардов по подозрению в финансировании терроризма

Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение марта 2014 - июля 2015 года для блокирования средств лиц, подозреваемых в финансировании терроризма (сепаратизма), приняла 540 решений об остановке финансовых операций, в результате чего заблокированы средства в эквиваленте 2,17 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга по запросу УНИАН.

По информации пресс-службы, всего за этот период Госфинмониторинг подготовил и направил в Службу безопасности Украины 102 материала относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма).

В качестве иллюстрации служба напомнила, что в мае 2015 года обнаружила и заблокировала на счетах 13 чиновников так называемых «ЛНР» и «ДНР» средства на общую сумму 28,54 млн грн.

Госфинмониторинг заверил, что выявление лиц и финансовых операций, которые могут быть связаны с финансирование терроризма (сепаратизма), является одним из приоритетных направлений его работы.

Как сообщал УНИАН, согласно публичному заявлению народного депутата Украины, почетного командира полка «Днепр-1» Юрия Березы, по итогам расследования внутренней службы безопасности полка в сентябре будут обнародованы данные как минимум о пяти украинских финучреждениях, которые подозреваются в финансировании террористов на востоке Украины и связаны с прежним руководством страны.

По словам Березы, полк вынужден проводить такие расследования своими силами из-за недостаточных усилий в этом направлении Национального банка и фискальных органов, а также из-за коррупции в судебной системе.

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Национальный банк не согласился с обвинениями депутата, сообщив, что, начиная с 2014 года, активизировал работу по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов и недопущению совершения клиентами банков рисковых финансовых операций и по результатам этой работы вывел с рынка 7 банков, применил 115 штрафов и другие меры воздействия.

В свою очередь, Служба безопасности Украины сообщила о расследовании за период с февраля 2014 по конец июля 2015 года 188 уголовных дел по статье Уголовного кодекса «финансирование терроризма», при этом не сообщая данных об объемах финансирования и конкретных фигурантах расследований, ссылаясь на ограничения действующего законодательства.