Российский рубль ускорил падение из-за дешевой нефти

На Московской бирже ускорилось снижение курса рубля. Во второй половине дня евро установил новый рекорд, впервые более чем за пять месяцев поднявшись выше 71 руб. На максимуме курс евро достиг отметки 71,1 руб., что на 1,89 руб. выше уровня закрытия вчерашних торгов. В предыдущий раз выше 71 руб. курс евро поднимался 25 февраля 2015 года.

Одновременно с этим курс доллара поднялся до 64,164 руб., что на 1,354 руб. выше уровня закрытия торгов 10 августа, пишет РБК.

Аналитики связывают снижение курса рубля с падением цен на нефть, которые после вчерашнего ралли резко пошли вниз. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2015 года упала ниже $50 за баррель. На минимуме стоимость барреля опустилась до $49,76, что более чем на 2% ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Одной из причин резкого падения нефтяных котировок и укрепления доллара называют девальвацию китайского юаня, курс которого Народный банк КНР опустил на 1,9%, что стало наибольшим снижением с 1994 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной заявил, что ЦБ многое делает для укрепления национальной валюты.

К 16:20 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 64,1 руб., евро — 70,997 руб.

Официальный курс доллара с 12 августа 2015 года установлен ЦБ на уровне 63,2098 руб., официальный курс евро составляет 69,6762 руб.