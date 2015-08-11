В Нацбанке прогнозируют устойчивое снижение инфляции

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на слова директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергея Николайчука.

Нацбанк напоминает, что потребительская инфляция после достижения максимального значения в апреле на уровне 60,9% в годовом измерении продолжает замедляться, снизившись до 55,3% в июле.

По мнению регулятора, снижение инфляции обусловлено стабилизацией обменного курса гривни, жесткой монетарной и фискальной политикой, а также умеренным потребительским спросом.

Помимо этого, в июле снизились цены на сырые продукты питания благодаря значительному предложению овощей и фруктов нового урожая, что способствовало снижению индекса потребительских цен за месяц на 1%.

Также Нацбанк отметил, что сезонный фактор сыграл значительную роль в снижении цен на отдельные компоненты базовой инфляции, в частности, на одежду и обувь, что обусловило снижение базового индекса потребительских цен в июле на 0,1%.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в июле 2015 года по сравнению с июнем, впервые с августа 2013 года зафиксирована дефляция, которая составила 1%. В годовом выражении инфляция в июле замедлилась до 55,3% с 57,5%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, за январь-июль, потребительские цены в Украине выросли на 39,3%.

Национальный банк Украины прогнозирует по итогам 2015 года инфляцию на уровне 48% и намерен достичь показателя годовой инфляции в 5% к 2020 году.