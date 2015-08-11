В первом полугодии ВВП упал на 16,3% - Минэкономразвития

Как сообщается на сайте министерства, в этот период объемы производства в сельском хозяйстве снизились на 9,3%, а рост потребительских цен составил 39,3% по сравнению с началом года (июль к декабрю).

Объемы экспорта товаров снизились на 35,4%, в том числе в РФ - в 2,2 раза. Падение реальной заработной платы составило 23,9%.

Также министерство отмечает стабилизацию ситуации в экономике в последние месяцы и ожидает оживления экономической активности во втором полугодии 2015 года. В этой связи министерство прогнозирует, что падение ВВП по итогам года замедлится до 8,9%, а годовая инфляция ожидается на уровне 45,8% (декабрь к декабрю).

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года), согласно данным Государственной службы статистики Украины, составило 17,2%.

Спад промпроизводства в Украине в июне 2015 года по сравнению с июнем 2014 года замедлился до 18,1% с 20,7%, зафиксированных месяцем ранее.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

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Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 7,5%.