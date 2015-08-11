Греческий парламент в четверг будет голосовать по новому пакету финпомощи

Премьер-министр Алексис Ципрас указал в письме к парламенту, что депутаты должны получить предложение соответствующего законопроекта сегодня, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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В среду греческие парламентарии обсудят договоренности с международными кредиторами, которых после 18-часовых переговоров достигли Афины. А после дебатов депутаты смогут проголосовать по соглашению. Глава правительства Алексис Ципрас в своем письме отметил срочность голосования и то, что парламент должен собраться как можно быстрее.

Греческое правительство стремится получить поддержку парламента еще до встречи министров финансов еврозоны, запланированной на 14 августа. На этой встрече должно быть принято решение о многомиллиардной помощи Афинам. В начале следующей недели за предоставление новых займов Греции может проголосовать Бундестаг.

Афинам необходимо получить новый транш помощи до 20 августа, чтобы выплатить 3,2 млрд евро долгов Европейскому центробанку. Кроме этого,Греция уже пропустила 2 платежа по кредитам МВФ - 30 июня и 13 июля.