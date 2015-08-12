МВФ одобрил девальвацию китайского юаня

Об этом говорится в опубликованном заявлении МВФ, передает Русская служба Би-би-си.

По мнению МВФ, девальвация юаня позволит рыночным механизмам играть более значимую роль в определении обменного курса. При этом в Международном валютном фонде подчеркивают, что конкретный результат будет зависеть от того, как новый механизм будет реализован на практике.

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Представители МВФ считают, что Китай должен стремиться к переходу на плавающий курс в течение двух-трех лет. Более того, в МВФ уверены, что для этого существуют все необходимые условия.

Накануне Центробанк Китая девальвировал юань до трехлетнего минимума по отношению к доллару. В банке девальвацию на 1.9% назвали исключительной мерой, нацеленной на на то, чтобы курс обмена юаня более точно отражал ситуацию на рынке.