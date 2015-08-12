В Финляндии из-за роста внешних долгов начали сокращать расходы бюджета

09:00, 12 августа 2015
Финансы
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Правительство страны нацелено на масштабные структурные реформы.

Финляндия переходит к сокращению расходов бюджета / motto.net.ua

Министр финансов Финляндии Александер Стубб заявил, что бюджет страны следующего года будет составлен в соответствии с правительственной программой и, несмотря на критику, планируемые сокращения не будут отменены, передает Yle.

Стубб также отметил, что в целях восстановления экономики, роста занятости населения и благополучия в обществе необходимо провести ряд структурных реформ, одних сокращений недостаточно.

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"Ситуация у нас сейчас лучше, чем была несколько лет назад. Внешние факторы могут оказать положительное влияние на экономику Финляндии. Под такими факторами я имею в виду глобальную экономическую ситуацию, экономику ЕС, меры финансовой политики Европейского центрального банка, в частности, процентную ставку, и, возможно, цены на нефть. Однако, прежде всего, важно провести большие структурные реформы, – сказал министр финансов.

Главная цель следующих лет правительства страны – остановить процесс роста задолженности Финляндии.

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