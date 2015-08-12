Китайский Центробанк продолжает обесценивать юань

Народный банк Китая сегодня снизил курс национальной валюты по отношению к предыдущему дню еще на 1,6% - до 6,3306 юаня за доллар, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". "На данный момент нет оснований для продолжения снижения обменного курса", - заявил при этом китайский регулятор.

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Как известно, накануне китайский центробанк понизил курс национальной валюты на рекордные 1,9%, что стало наиболее резким падением китайской валюты за один день, начиная с января 1994 года, когда официальный и рыночный обменные курсы были унифицированы. Во вторник китайский регулятор объявил, что этот шаг был единовременной коррекцией, и пообещал заранее поддерживать стабильный курс на "разумном" уровне и укреплять роль рыночных факторов в его определении.

В Пекине надеются, что благодаря действиям Народного банка Китая повысится конкурентоспособность китайских товаров на глобальном рынке и оживится экономика страны.

Между тем западные эксперты считают, что такая существенная девальвация китайской валюты вызвана неутешительной экономической статистикой и падением экспорта из-за снижения спроса трех крупнейших торговых партнеров Китая - Евросоюза, США и Японии.