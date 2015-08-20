Как заработать на колебании валютных курсов?

В последнее время все больше людей приходят в обменные пункты, чтобы купить валюту, опасаясь обесценивания гривны, как это было в начале 2015 года. Конечно же, на этом можно заработать, но сущие гроши. Чтобы получить ощутимую прибыль на сделках в обменном пункте, необходимо иметь большой стартовый капитал, которого у рядового человека, как правило, нет.

Куда более современный, эффективный и, главное, прибыльный способ заработка на покупке/продаже валюты — торговля на международном валютном рынке. Совершенно неважно, упал курс или вырос — на Форекс всегда можно заработать. Любое движение — это ваша потенциальная прибыль.

Компания ИнстаФорекс предоставляет своим клиентам возможность работать на рынке Форекс с кредитным плечом, позволяющим заключать сделки на сумму, в 1000 раз превосходящую первоначальные вложения. Соответственно, вы можете получить и прибыль в 1000 раз большую, нежели в обменнике.

Интересно? Тогда приходите на занятия ИнстаФорекс, и представители компании расскажут и покажут вам, как сегодня заработать деньги на валютном рынке.

Для каждого нового клиента компании действует уникальная акция «Бездепозитный БОНУС» — 800 гривен. Деньги начисляются на реальный торговый счет в качестве стартового капитала. По факту каждый может начать торговать на Форекс без личных вложений.

Связаться с представителями компании ИнстаФорекс и узнать все подробности вы можете любым удобным для вас способом. Менеджеры компании будут рады ответить на все ваши вопросы.

г. Киев, ул. Шелковичная 42/44, офис 2-С

тел. +38 (067) 410-97-97

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

тел.: +38 (044) 36-222-34

E-Mail: instaforex@meta.ua Skype: InstaForexKiev

www.instaforex.com



Реклама ООО "Инста Медиа Сервис"

*Акция действительна для новых клиентов компании ИнстаФорекс. 18+

На правах рекламы