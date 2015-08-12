С 13 августа заработают налоговые изменения о трансфертном ценообразовании

Принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины Петром Порошенко Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного ценообразования опубликован в газете «Голос Украины» от 12 августа и вступает в действие с завтрашнего дня, 13 августа.

Согласно тексту закона, хозяйственные операции признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования, если годовой доход налогоплательщика превышает 50 млн грн, а объем таких операций с каждым контрагентом превышает 5 млн грн. Ранее порог годового дохода налогоплательщика был установлен на более низком уровне в 20 млн грн.

Читайте такжеМинфин в сентябре подаст депутатам новый Налоговый кодексТакже опубликован и вступает в действие с 13 августа Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения неприбыльных организаций, предполагающий освобождение от уплаты налога доходов неприбыльных организаций при их использовании в рамках учредительных документов, в то время как ранее неприбыльные организации платили налог с дохода, полученного от хозяйственной деятельности.

Помимо этого, опубликован и вступает в действие с 1 сентября Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно снижения налогового давления на налогоплательщиков, предусматривающий передачу полномочий по обобщающим налоговым консультациям Министерству финансов, а также ряд уточнений в отношении проверок бизнеса контролирующими органами и применения штрафных санкций.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 июля приняла, а президент Украины Петр Порошенко 15 июля подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного ценообразования.

Изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения неприбыльных организаций и о снижении налогового давления на налогоплательщиков приняты парламентом и подписаны президентом 17 июля.