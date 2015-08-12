Счетная палата наделена правом полностью контролировать госбюджет

Принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины Петром Порошенко новый закон о Счетной палате опубликован в газете «Урядовый курьер» от 12 августа.

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Как уточнили УНИАН в Счетной палате, закон вступил в силу с 9 августа, поскольку был опубликован в газете «Голос Украины» от 8 августа №145.Ранее заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив разъяснял, что новый закон позволит выбрать новый состав ведомства, а также полностью контролировать доходы и расходы государственного бюджета, что ранее было невозможно. По его словам, с этим законом были связаны условия выделения траншей международных организаций и требования Евросоюза. Кроме того, членов Счетной палаты будет не 14, а 9, и все они будут избираться Верховной Радой.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 июля приняла, а президент Украины Петр Порошенко 5 июля подписал новый закон о Счетной палате.